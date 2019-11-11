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وكيل محافظة تيماء يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك

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وكيل محافظة تيماء يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك

وكيل محافظة تيماء يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=796949
المناطق - تبوك
التقى وكيل محافظة تيماء محمد متروك الزوين بمقر المحافظة اليوم مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري .
وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على سير العمل التعليمي بالمحافظة.
ونوه الزوين بالجهود التي تبذلها الوزارة في دعم وتطوير التعليم مشيراً إلى أن محافظة تيماء نالت نصيباً من الدعم والعناية التي توليها القيادة الحكيمة لقطاع التعليم ومن ذلك التوسع في بناء المدارس الجديدة في كل عام بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لكل مايقدم لأهالي محافظة تيماء في جميع المجالات.
بدوره ثمن مدير تعليم منطقة تبوك الجهد و الدعم الذي يحظى به القطاع التعليمي في مدن ومراكز وقرى وهجر في محافظة تيماء من قبل المحافظ سعد بن نايف السديري معرباً عن شكره على ما وجده وفد إدارة تعليم المنطقة من حسن استقبال.

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