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أمير الشرقية يتسلم شهادة الجودة في أمن المعلومات

أمير الشرقية يتسلم شهادة الجودة في أمن المعلومات

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وكيل محافظة تيماء يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك

وكيل محافظة تيماء يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك

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أمير الشرقية يتسلم شهادة الجودة في أمن المعلومات

أمير الشرقية يتسلم شهادة الجودة في أمن المعلومات
http://almnatiq.net/?p=796952
الدمام - فهد المريخي

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) شهادة الجودة في أمن المعلومات، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية في الإمارة، وفريق الشركة الاستشارية يتقدمهم الرئيس التنفيذي المهندس عمر العمر.

ونوه سمو أمير الشرقية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- من دعمٍ واهتمام، مؤكداً أن العناية بتجويد وتطوير الأعمال أمرٌ سارت عليه هذه الدولة منذ نشأتها، مبيناً أن الشباب السعودي قادر على تطوير الأعمال، ومتمكن من مختلف المهارات والمعارف، وقادر على تحقيق المنجزات لا سيما في المجال التقني، مشيراً إلى أن هذه الجهود التي تحققت بفضل روح الفريق التي يعملها بها فريق أمن المعلومات، متمنياً سموه لمنسوبي الفريق مزيد من النجاحات.

من جهته عبر المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية في إمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على حرصهما ودعمها ومتابعتهما المستمرة لجهود التطوير التقني في الإمارة، مبيناً أن الإمارة بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم الكريم تمكنت من تحقيق شهادة الجودة في الآيزو ISO/IEC27001 في أمن المعلومات لتطبيقات الحكومة الإلكترونية ومتطلبات البنية التقنية في مختلف الأقسام والإدارات، مما يسهم في تعزيز تقديم الخدمات الإلكترونية لمستفيدي الإمارة بكل يسر وسهولة.

 

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