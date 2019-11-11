أمير الشرقية يلتقي أعضاء المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم، وعمداء الكليات التقنية ومدراء المعاهد الثانوية الصناعية بالمنطقة الشرقية.

ونوه سموه بالدور الهام لقطاع التدريب التقني والمهني في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، مؤكداً على أهمية مواكبة هذه التخصصات لمتطلبات رؤية المملكة 2030، والحرص على إشراك القطاع الخاص في معرفة هذه الاحتياجات، مبيناً سموه ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات لاستشراف احتياجات المستقبل، والعمل المستمر لتطوير ما يقدم من برامج تأهيلية وتدريبية، والعمل على توعية الطلاب بهذه الاحتياجات، مشيراً إلى أهمية قياس مخرجات هذه المعاهد والكليات، والعمل على تطويره ليكون وفق تطلعات القيادة الرشيدة –أعزها الله-، والبحث عن الشراكات الفاعلة في مختلف القطاعات لتمكين هذه القدرات من ممارسة ما تعلمته في مقاعد التدريب.

من جهته قدم السلوم باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الاستشاري الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على الدعم والمساندة والتوجيهات السديدة المستمرة لبرامج ومناشط التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية ،وتوجيهات السديدة.