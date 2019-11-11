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أمير منطقة جازان يرعى ملتقى لقاءات “هدف” بالشراكة مع أطراف العمل غداً

أمير منطقة جازان يرعى ملتقى لقاءات “هدف” بالشراكة مع أطراف العمل غداً

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أمير الشرقية يلتقي أعضاء المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

أمير الشرقية يلتقي أعضاء المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

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وكيل محافظة تيماء يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك

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أمير منطقة جازان يرعى ملتقى لقاءات “هدف” بالشراكة مع أطراف العمل غداً

أمير منطقة جازان يرعى ملتقى لقاءات “هدف” بالشراكة مع أطراف العمل غداً
http://almnatiq.net/?p=796961
المناطق - جازان

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يوم غدٍ , فعاليات ملتقى لقاءات هدف الذي تستضيفه منطقة جازان على مدى يومين، والذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالشراكة مع أطراف العمل، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.
ويهدف الملتقى الذي ينفذ بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة, وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، للتعريف بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها صندوق الموارد البشرية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية, وفق مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى، لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة, بمايمكن الراغبين في المشاركة وحضور جلسات الملتقى التسجيل فيها إلكترونياً من خلال الرابط:hrdfliqaat.sa.
ويصاحب الملتقى الذي يستهدف العملاء المستفيدين من خدمات الصندوق من أًصحاب منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق، وموظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال حيث يوجد معرضاً لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.
ويأتي ملتقى لقاءات جازان 2019م، امتدادًا لملتقى لقاءات الرياض وجدة والدمام، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنية للتوسع فـي الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص لتأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية من خلال عدد من البرامج، تشمل برنامج دعـم التوظيـف لرفـع المهـارات، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهيـر)، والتدريـب في المعاهد غير الربحية، وبرنامج الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج نقل المرأة العاملة (وصـول) ، وبرنامـج دعـم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة (قرة) وغيرها من البرامج.

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