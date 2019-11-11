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أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المعين

أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المعين
http://almnatiq.net/?p=796972
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد بن علي آل عطيف.
واستهل سمو أمير منطقة جازان اللقاء بكلمة أشار فيها إلى أهمية تنمية المناطق الزراعية وفق رؤية المملكة 2030 ، مستعرضاً سموه ما تمتاز به المنطقة من مقومات زراعية في السهل والجبل, وما عرفت به من منتجات ذات جودة عالية ومنه البن والكاكا و وغيرها من الفواكه والنباتات العطرية التي تتم زراعتها في المناطق الجبلية , والمانجو والتين والجوافة والباباي والعديد من أصناف الخضار التي تعرف بزراعتها المحافظات الساحلية بالمنطقة.
وشدد سموه على أهمية الحرص على المياه والترشيد في استهلاكه بما يسهم الأمن المائي والغذائي بالمملكة ، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة ، والمحافظة على البيئة ، وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القطاعين , منوهاً بجهود معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وفرع الوزارة في المنطقة والجهود المبذولة في دعم المزارعين و مربي الماشية بالمنطقة.
من جانبه أعرب المهندس آل عطيف عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة جازان, وما استمع إليه من توجيهات، مؤكداً حرصه ومنسوبي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة على بذل المزيد من الجهود لكل ما من شأنها خدمة قطاع الزراعة وأهالي المنطقة.

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