الأمير بدر بن سلطان يتسلّم التقرير الإحصائي لميناء جدة الإسلامي أمير مكة يستقبل كلا من السفير الفيتنامي و السفير الألماني

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة ، سفير جهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو؛ وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، سفير جهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة فوفيت زونغ؛ وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان التقرير الإحصائي لميناء جدة الإسلامي، والذي سلّمه لسموه في مقر الإمارة بحدة، مدير عام الميناء عبدالله الزمعي.

وتضمن التقرير تفصيلاً عن أعمال الميناء ومن أهمها زيادة أعدد الحاويات خلال عام (2019) بنسبة 8% مقارنة بالعام(2018)، فيما وصل معدل دوران الحاوية إلى أقل من 5 أيام بعد أن كانت تصل إلى 15 يوماً .

وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي أوزان البضائع المتناولة خلال عام (2019) 57 مليون طن، كما يتوقع أن يبلغ عدد الحاويات المناولة 4.6 مليون حاوية .