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رئاسة شؤون الحرمين تستبدل (1200) سجادة بصحن المطاف

رئاسة شؤون الحرمين تستبدل (1200) سجادة بصحن المطاف

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رئاسة شؤون الحرمين تستبدل (1200) سجادة بصحن المطاف

رئاسة شؤون الحرمين تستبدل (1200) سجادة بصحن المطاف
http://almnatiq.net/?p=796997
المناطق - واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بإدارة التطهير والسجاد بتبديل (١٢٠٠) سجادة في صحن المطاف.
وأوضح مدير إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني أن عملية تغيير السجاد بالمسجد الحرام وساحاته وسطحه تتم بشكل دوري وفق جدولة زمنية وضعت مسبقاً, حيث جرى تغيير (١٢٠٠) سجادة بصحن المطاف, وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمتابعة نظافة السجاد أولاً بأول وتطهيره وتعطيره, وصيانة واستبدال ما يتلف منه.

 

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