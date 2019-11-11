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ورش تدريبية ضمن فعاليات مؤتمر المعلم بجامعة الملك خالد

ورش تدريبية ضمن فعاليات مؤتمر المعلم بجامعة الملك خالد

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الأمير محمد بن ناصر يتفقد قيادة حرس الحدود بجازان

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ورش تدريبية ضمن فعاليات مؤتمر المعلم بجامعة الملك خالد

ورش تدريبية ضمن فعاليات مؤتمر المعلم بجامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=797044
المناطق - أبها

ضمن فعاليات مؤتمر “المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل”، الذي تنظمه جامعة الملك خالد ممثلة في الجمعية السعودية العلمية للمعلم “جسم” خلال الفترة 7 – 8 ربيع الآخر 1441هـ، تقدم الجامعة عددًا من الورش التدريبية للرجال والنساء.

وتشمل الورش ورشة “التدريس في القرن الحادي والعشرين” يقدمها الأستاذ الدكتور إبراهيم الحميدان، فيما تقدم الدكتورة عائشة العمري ورشة تدريبية عن “تطبيقات تقنية للمعلم الباحث”، وتقدم الأستاذة مريم خيري دورة بعنوان “تصميم التعليم في القرن الحادي والعشرين”، كما يقدم الأستاذ الدكتور صالح الزهراني دورة أخرى بعنوان “مهارات وتقنيات التعلم السريع”، فيما يشارك الأستاذ الدكتور عمر الراشدي بدورة بعنوان “دمج مهارات التدريب في التدريس لتطوير أداء المعلم”، ويقدم الدكتور عبشان آل عبشان ورشة تدريبية عن “دور المرشد الطلابي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية”، كما يقدم الدكتور محمد القرني ورشة بعنوان ” المعلم القائد” ، وتختتم الورش التدريبية بورشة حول “قيم الأداء في المجتمع التربوي” يقدمها الدكتور صالح الزهراني.

ودعت اللجنة العلمية للمؤتمر الراغبين والراغبات في التسجيل في الورش التدريبية لزيارة الرابط: https://ssat.kku.edu.sa/ar/workshops/2019

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