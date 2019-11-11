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وزير التعليم يعتمد تنفيذ 21 مبنى في الشرقية واستكمال 27 مبنى آخر في عدد من المناطق

وزير التعليم يعتمد تنفيذ 21 مبنى في الشرقية واستكمال 27 مبنى آخر في عدد من المناطق

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وزير التعليم يعتمد تنفيذ 21 مبنى في الشرقية واستكمال 27 مبنى آخر في عدد من المناطق

وزير التعليم يعتمد تنفيذ 21 مبنى في الشرقية واستكمال 27 مبنى آخر في عدد من المناطق
http://almnatiq.net/?p=797047
المناطق - واس

اعتمد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تنفيذ 21 مبنى بالمنطقة الشرقية بقيمة إجمالية بلغت 261.361.744 ريالا، وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني.
كما وقع معاليه على محضري إسناد إلى شركة تطوير للمباني لاستكمال 27 مبنى بإدارات تعليم مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 127.515.080 ريالًا، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، والاستفادة منها وإعادة برمجة مشاريعها حسب السعة والطلب.

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