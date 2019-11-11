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برنامج “سكني” يوقع اتفاقية مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتقديم الخدمات الإسكانية لمنسوبي المستشفى

برنامج “سكني” يوقع اتفاقية مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتقديم الخدمات الإسكانية لمنسوبي المستشفى

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برنامج “سكني” يوقع اتفاقية مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتقديم الخدمات الإسكانية لمنسوبي المستشفى

برنامج “سكني” يوقع اتفاقية مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتقديم الخدمات الإسكانية لمنسوبي المستشفى
http://almnatiq.net/?p=797059
المناطق - واس

وقع معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن ابراهيم الفيّاض، بمقر وزارة الإسكان بالرياض اليوم , اتفاقية تعاون بين مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وبرنامج “سكني”، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي المستشفى من المواطنين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين “سكني” و”مستشفى الملك فيصل التخصصي” لتقديم عروض خاصة لمنسوبي المستشفى تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل الى 500 ألف ريال والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني والذي سيقام داخل مقر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج “سكني”.
ويتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي المستشفى بخصومات حصرية، خلال فترة إقامة المعرض.
كما تتضمن الاتفاقية إتاحة برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري في مقر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، ويأتي انضمام مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل.

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