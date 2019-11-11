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أمير منطقة جازان يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبة ” لواء “

أمير منطقة جازان يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبة ” لواء “

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برنامج “سكني” يوقع اتفاقية مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتقديم الخدمات الإسكانية لمنسوبي المستشفى

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أمير منطقة جازان يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبة ” لواء “

أمير منطقة جازان يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبة ” لواء “
http://almnatiq.net/?p=797062
المناطق - فضة عطيف

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم بمقر القيادة ، مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان العميد ركن سالم بن زاهر الشهري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة “لواء”.
وقدم سموه التهنئة ، لمساعد قائد حرس الحدود بجازان , متمنياً له ولجميع زملائه من منسوبي حرس الحدود بمنطقة جازان التوفيق والسداد في القيام بواجباتهم خدمة للدين ثم المليك والوطن.
ورفع مساعد قائد حرس الحدود اللواء الركن سالم الشهري من جانبه أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبالعزيز وزير الداخلية بمناسبة صدور الثقة الغالية , سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها عوناً له على طاعته ثم طاعة ولاة الأمر وخدمة الوطن العزيز وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.
وثمن دعم ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , ومعالي مدير عام حرس الحدود لكافة الأعمال والمهام التي يقوم بها منسوبي الحرس بالحد الجنوبي بالمنطقة .
حضر التقليد وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وقائد حرس الحدود اللواء محيا بن عطا الله العتيبي وعددا من ضباط وأفراد حرس الحدود.

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