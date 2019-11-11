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أمانة عسير : تعد دراسة لتطوير أقدم سوق شعبي في أبها

أمانة عسير : تعد دراسة لتطوير أقدم سوق شعبي في أبها

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أمانة عسير : تعد دراسة لتطوير أقدم سوق شعبي في أبها

أمانة عسير : تعد دراسة لتطوير أقدم سوق شعبي في أبها
http://almnatiq.net/?p=797065

تعكف أمانة منطقة عسير حالياً على دراسة تطوير منطقة سوق الثلاثاء الشعبي بمدينة أبها والذي يدار معظمه بأيد نسائية من ذوات الدخل المحدود؛ حيث يجري حالياً البحث لتطويره.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه جاري العمل على عملية تطوير السوق بما يتوافق مع النمط المعماري للمنطقة ، و سيكون للسوق آلية جديدة لتنظيم مواقف السيارات ، مما سيعيد جذب المتسوقين لمثل هذه الأسواق الشعبية ، فيما سيتم إيجاد حلول للباعة الموجودين خارج السوق لتوفير مظلات لهم ، إضافة الى وضع آليه لحل إشكاليات تصريف مياه الأمطار في المواقع المحيطة بالسوق ، بجانب تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة بدعم من الدفاع المدني.

وبين بأن الدراسة ستشمل إعداد تصورات تحليلية لاقتراح أفضل الأنشطة والاستخدامات والجدوى الاقتصادية لتشغيله من خلال تقييم الحلول العمرانية المقترحة.

بينما تتوجه الأمانة حالياً لوضع تصور وخطة متكاملة لتطوير السوق للمحافظة على تراثه ووضعه على الخارطة السياحية بمدينة أبها.

وأشار الى أن هنالك توجها لطرح مشاريع تنموية اقتصادية ذات ميزة تخطيطية وعمرانية، منها مشروع تطوير سوق الثلاثاء الشعبي وذلك بهدف تطويره كسوق شعبي مع تطوير برنامج وظيفي يحتوي على محلات ومباسط نسائية ومواقف سيارات وجميع الخدمات اللازمة للسوق.

وأكد الدكتور وليد الحميدي بأن تلك الجهود جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود -أمير منطقة عسير والتي شاركت فيها أمانة منطقة عسير ضمن لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية لدارسة وتصحيح أوضاع سوق الثلاثاء الشعبي و تحديد الاحتياجات اللازمة لتطويره.

يذكر أن سوق الثلاثاء يتميز بحضور قوي للمنتجات الشعبية، ويديره مجموعة كبيرة من كبار السن، ويشهد اقبالا كبيراً طوال ايام الاسبوع من المواطنين والسياح وخاصة يوم الثلاثاء لاقتناء بعض التراثيات التي اشتهرت بها المنطقة، حتى أصبح السوق رافدا من روافد السياحة والتجارة في منطقة عسير.

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