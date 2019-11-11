جامعة الملك خالد تنشئ وحدة لأبحاث أمراض السرطان

أصدر معالي جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي قرارًا بإنشاء وحدة لـ “أبحاث أمراض لسرطان” ترتبط بعمادة البحث العلمي بالجامعة، وتهدف إلى دراسة أمراض السرطان في المنطقة الجنوبية، ومعرفة المسببات البيئية والحيوية والجينية، وعمل الإحصائيات اللازمة لأمراض السرطان على مستوى المنطقة مقارنة بالمملكة والعالم.

وتهدف الوحدة أيضًا إلى إيجاد بيئة بحثية خصبة لأمراض السرطان من خلال توفير العينات والخلايا الأولية وانعكاسها على مستوى الرعاية الطبية، وتعزيز فرص التعاون البحثي المشترك بين الباحثين في الجامعة والجهات الخارجية المتخصصة، وإيجاد بيئة تعليمية وتدريبية للمنتسبين من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المهتمين في هذا المجال، إضافة لتوحيد جهود الباحثين والأقسام العلمية المهتمة بالجامعة فيما يخص توفير المواد الكيميائية والأجهزة المتعلقة بأبحاث السرطان.

وتضم الوحدة 5 مختبرات بحثية هي: مختبر استئصال واستزراع الخلايا الأولية من الأورام السرطانية، ومختبر أبحاث علم الجينات والجينوم لأمراض السرطان، ومختبر أبحاث علم السرطان المناعي والحيوي، ومختبر الفيروسات المسببة للسرطان، ومختبر أبحاث علم وبائيات السرطان وطرق الوقاية.