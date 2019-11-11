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المملكة تستضيف كأس السوبر الإسباني لـ3 سنوات

المملكة تستضيف كأس السوبر الإسباني لـ3 سنوات

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المملكة تستضيف كأس السوبر الإسباني لـ3 سنوات

المملكة تستضيف كأس السوبر الإسباني لـ3 سنوات
http://almnatiq.net/?p=797074
المناطق - الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم الاثنين عن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق.

حيث قال الأمير عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى..

يسعدني الإعلان عن إقامة #السوبرالإسبانيفي_السعودية والذي سيقام بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد – برشلونة – فالنسيا – أتلتيكو مدريد) في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل.

وأشار الإتحاد الإسباني أن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف النسخ الثلاث المقبلة للبطولة في أعوام 2020 و 2021 و 2022.

وسيشارك في البطولة 4 فرق، وفي النسخة المقبلة سيشارك ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وستقام في الفترة ما بين 8 إلى 12 يناير.

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