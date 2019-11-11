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وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تشيلي لدى المملكة

وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تشيلي لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=797083
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية تشيلي المعين لدى المملكة جورج دكرت.
وتسلم سموه خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، وتمنى له التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين والدفع بها لآفاق أرحب.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبد الكريم القين.

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