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نائب وزير الدفاع يلتقي الـوزيـر الـمسؤول عـن شـؤون الدفاع العماني

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نائب وزير الدفاع يلتقي الـوزيـر الـمسؤول عـن شـؤون الدفاع العماني

نائب وزير الدفاع يلتقي الـوزيـر الـمسؤول عـن شـؤون الدفاع العماني
http://almnatiq.net/?p=797087
المناطق - واس

التقى صـاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم بـمقر وزارة الـدفـاع فـي الـعاصـمة الـعمانـية مـسقط, مـعالـي السـيد بـدر بـن سـعود بـن حـارب الـبوسـعيدي الـوزيـر الـمسؤول عـن شـؤون الدفاع العماني وذلك في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان.
وبحث سموه خلال اللقاء عـددًا مـن الموضوعات شملت تعزيز الـعلاقـات الـثنائـية بـين الـبلديـن الـشقيقين، والجھود المشـتركـة لحـمايـة أمـن المنطقة.
كما تناول اللقاء سبل تعزيـز الجھود المشـتركـة لـمحاربـة الـتطرف والإرهاب، وسـبل تـدعـيم مـجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين ،والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي نهاية اللقاء تسلم سموه ھدية تذكارية من معالي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني.
حضر اللقاء رئيس ھيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وسـفير خادم الحرمين الشـريفين بمسقط عيد بن محـمد الثقفي والوفـد الرسمي المرافق لسمو نائـب وزير الدفـاع وعدد من المسؤولين في البلدين.

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