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الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزيـر المكتب السلطاني بسلطنة عمان

الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزيـر المكتب السلطاني بسلطنة عمان
http://almnatiq.net/?p=797090
المناطق - واس

التقى صـاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في مسقط اليوم، معالي وزيـر المكتب السلطاني بسلطنة عمان الفريق أول سلطان بن محمد النعماني.
وجرى خلال اللقاء اسـتعراض الـعلاقـات الـثنائـية الـتي تـربـط الـمملكة بسلطنة عمان فـي الـمجالات كافة وسبل تطويرھا بـما يـحقق الـمصالـح المشـتركـة للبلديـن الـشقيقين، وبـحث عـدد مـن الـموضـوعـات ذات الاھتمام المشترك .
حـضر الـلقاء مـعالـي رئـيس ھـيئة الأركـان الـعامـة الـفريـق الأول الـركـن فـياض بـن حـامـد الـرويـلي والـوفـد الـرسـمي المرافق لسمو نائب وزير الدفاع كـما حـضره مـن الـجانـب الـعمانـي جـنابـة السـيد الـفريـق مـنذر بـن مـاجـد آل سـعيد رئـيس جـھاز الاتـصالات والتنسـيق بالمكتب السلطاني.

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