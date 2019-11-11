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وتأمر بتوقيفه على ذمة التحقيق

النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة اعتراض شخص بسلاح ناري لأحد متسابقي رالي العلا نيوم

النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة اعتراض شخص بسلاح ناري لأحد متسابقي رالي العلا نيوم
http://almnatiq.net/?p=797096
المناطق - تبوك

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة اعتراض شخص بمركبته لأحد متسابقي رالي العلا نيوم واستيقافه وتَرَجُله إليه من مركبته مشهراً لسلاحٍ ناري كان بحوزته بحق المتسابق.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة أمرت بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة وأمرت بتوقيف المتهم المذكور على ذمة القضية وجاري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة العقابية ذات العلاقة.
وأكد المصدر أنَّ النيابة العامة ماضية في متابعة كل ما من شأنه المساس بأمن وسَكِينة المجتمع والأفراد وطُمأنينتهم تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

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