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بلدية الخبر ترفع أكثر من 8500 متر مكعب من الأنقاض في العزيزية خلال اسبوعين

بلدية الخبر ترفع أكثر من 8500 متر مكعب من الأنقاض في العزيزية خلال اسبوعين
http://almnatiq.net/?p=797098
المناطق - الخبر

نفذت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة النظافة، مؤخرا حملة لرفع الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر في العزيزية، حيث شملت أحياء الشراع والصواري والتحلية والبحيرة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن حجم النفايات التي تم رفعها خلال أسبوعين في أحياء العزيزية يُقدَّر بـ 8500 متر مكعب، حيث أن تنفيذ هذه الحملة سبقه مسح كامل لأحياء العزيزية، حيث تم تخصيص عدد من العمال، بالإضافة إلى الآليات والمعدات لتنفيذ عمليات إزالة الأنقاض والمخلفات .

وأكد الزايدي أن الحملة ستأخذ طابع الاستمرارية لإزالة المخلفات التي تشكل ضررًا على البيئة و تشوه المنظر العام، كما أن الحملة تأتي ضمن إطار حرص البلدية على حماية البيئة من المخلفات والنفايات والقضاء على التشوه البصري والحفاظ على المظهر العام لأحياء وشوارع الخبر.

وحث الزايدي على عدم رمي الأنقاض ومخلفات البناء بشكل عشوائي ووضعها بالأماكن المخصصة لها، تفاديا للغرامات والجزاءات البلدية.

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