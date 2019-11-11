أمانة الاحساء : انطلاق مهرجان ” التمور المُصنعة ” مطلع 2020

المناطق - فتحيه عبدالله

بدأت أمانة الاحساء بأعمال تجهيزاتها الأولية استعداداً لإطلاق مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة “ويا التمر أحلى 2020” في نسخته السابعة مطلع العام الميلادي المقبل ، بتنظيم الأمانة بالتعاون مع شركاؤها.

وأشار أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل بن محمد الملحم الى ان المهرجان في النسخة السابعة سيشهد نقلة نوعية من حيث العرض والمحتوى، و توسعات في عدد الأركان والمعارض المشاركة، لطرح منصات أعلى للتمور ومشتقاتها والمنتوجات التحويلية للنخيل، بالإضافة الى التنوع في البرامج والفعاليات المصاحبة له والمحاكية لمجالات الاهتمام بالنخلة والتمور، الامر الذي من شأنه ان يُسهم في دعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور، كما انه سيُثري قطاع الأحساء السياحي خلال فترة اقامته .

وأضاف : مهرجان تسويق تمور الاحساء المُصنعة موسم بعد آخر يُعزّز من استمرارية التصاعدات النسبية في مخرجات التمور من حيث الجودة النوعية والتغلب على المعوقات بهدف ابراز منتوج التمور على المستويين الإقليمي والعالمي وتحقيق قفزات نوعية متسارعة في آلية العرض والتسويق على نطاق واسع ، لافتاً الى ان المهرجان يحظى باهتمام لافت من قبل مواطني دول الخليج الشقيقة وكذلك الوفود الزائرة للأحساء من مختلف دول العالم خلال فترة تنظيمه، لما يتميز به من منتوجات معروضه وما يحويه من اركان للحرف اليدوية والعروض التراثية ، إضافةً للفنون التشكيلية وفلكلورات الفنون الشعبية والفعاليات المتعددة المصاحبة له.