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بعد استرجاعها من إسرائيل.. العاهل الأردني يزور الباقورة

بعد استرجاعها من إسرائيل.. العاهل الأردني يزور الباقورة
http://almnatiq.net/?p=797121
المناطق - وكالات

قام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي العهد، الأمير الحسين، بزيارة إلى منطقة الباقورة، شمالي البلاد، يوم الاثنين.

واستمع ملك الأردن إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشمالية حول الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة.

وكان الأحد 10 نوفمبر الجاري، آخر يوم يحق فيه للمزارعين الإسرائيليين دخول الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر.

واستأجرت إسرائيل هاتين المنطقتين الواقعتين على طول الحدود بين الأردن وإسرائيل، وكان لها حق التصرف بهما لمدة 25 عاما بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994، والتي تعرف بـ”معاهدة وادي عربة”.

ويتجدد حق التصرف تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية إسرائيل برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة.

وقرّر الملك الأردني العام الماضي استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب) من إسرائيل.

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