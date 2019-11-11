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ردا على تنقيبها في مياه قبرص.. الاتحاد الأوروبي يعاقب تركيا

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ردا على تنقيبها في مياه قبرص.. الاتحاد الأوروبي يعاقب تركيا

ردا على تنقيبها في مياه قبرص.. الاتحاد الأوروبي يعاقب تركيا
http://almnatiq.net/?p=797124
المناطق - وكالات

كشف الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن نظام لفرض عقوبات على تركيا، بسبب عمليات التنقيب عن الغاز غير المصرح بها في مياه البحر المتوسط، قبالة قبرص.

وتبنى وزراء خارجية التكتل الأوروبي آلية تسمح “بمعاقبة أفراد أو كيانات مسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المصرح بها عن الهيدروكربونات أو المشاركة فيها”، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

وبهذا يكون الاتحاد الأوروبي قد توصل إلى نظام عقوبات على تركيا، ويمكن للدول الأعضاء الآن تقديم أسماء أولئك الذين تعتقد أنه ينبغي إدراجهم في القائمة.

ووفقا للمعلومات، ستشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول بالنسبة للأشخاص و”الكيانات” مثل الشركات أو المنظمات، وسيتم منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من تقديم الأموال والتمويل لهم.

ويثير السلوك التركي في شرق المتوسط قلق مجموعة من الدول الشريكة بملف الغاز في المنطقة، من بينها اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل، ويواجه معارضة أوروبية، ومراقبة أميركية للوضع.

وتدخلت تركيا عسكريا في شمال قبرص في 20 يوليو 1974 ردا على دعم المجلس العسكري اليوناني للتحرك ضد نظام الحكم في قبرص في محاولة لتوحيد الجزيرة مع اليونان.

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