وزير الإعلام اليمني: الحوثي خرج ليؤدي فروض الطاعة والولاء لسادته في طهران

المناطق - الرياض

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تصريحات زعيم المليشيا الحوثية الأخيرة “تحسم النقاش الذي أثير مؤخرا حول إمكانية فصل حبلها السري عن ملالي طهران وإعادة تأهيلها”.

وقال معمر الإرياني عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين “خرج عبدالملك الحوثي ليؤدي فروض الطاعة والولاء لسادته ويؤكد انه من طهران ولطهران لن يحيد عن عمالته وارتهانه قيد أنملة”، وأضاف “أما إساءة زعيم مليشيا الحوثي لثورتي الشعب العراقي واللبناني التي اعادت الروح والاعتبار لعروبتهم فهي تقليد اعمى لتصريحات الخامنئي ومسئولي طهران وحزب الله التي أظهرت حجم الفزع والرهبة من هذه الهبة العربية التي أسقطت مشروع تصدير الثورة وأوهام اعادة امجاد الإمبراطورية الفارسية”.

مشيرا الإرياني إلى أن تصريحات عبدالملك الحوثي “تكشف أيضا حجم القلق الحوثي من تحول هذه الثورة التي كسرت حاجز الخوف إلى مصدر الهام لكل الشعوب العربية التي امتدت إليها أيادي إيران العابثة، لتصل إلى العاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في ظل تصاعد جرائم المليشيا بحق المواطنين وتفاقم النقمة الشعبية”.