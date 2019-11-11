تحديد موعد مباراة السوبر بين النصر والتعاون

حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي، موعد مباراة كأس السوبر المحلي بين فريقي النصر والتعاون.

وتوج النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019، بعد منافسة شرسة مع الغريم الأزلي الهلال، في الوقت الذي أحرز فيه التعاون، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الفوز في النهائي على الاتحاد.

وقرر اتحاد الكرة، إقامة قمة النصر والتعاون يوم 4 يناير القادم، وذلك قبل انطلاق منافسات السوبر الإسباني، والمقرر له في الفترة من 8 إلى 12 من نفس الشهر، وبمشاركة 4 أندية هي: “برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، فالنسيا”.

وكانت أزمة كبرى، قد نشبت بسبب السوبر السعودي، حيث وجه النصر، أكثر من خطاب إلى اتحاد الكرة من أجل تحديد الموعد النهائي للمسابقة، حيث أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول، أن عدم حسم موعد اللقاء، سيؤثر على مستقبل العالمي.

وبرر المسئولون عن الرياضة في المملكة، سواء الهيئة العامة أو اتحاد الكرة، التأخير في إعلان موعد السوبر المحلي، بأنهم يرغبون في أن يكون الحدث عالمي، ويأتي بالتزامن مع بطولة السوبر الإسباني، التي تستضيفها مدينة جدة.

جدير بالذكر أن قرعة السوبر الإسباني، أسفرت عن مواجهة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وريال مدريد ضد فالنسيا، في نصف نهائي المسابقة.