احدث الأخبار

حضور دبلوماسي رفيع في اليوم الأول لمهرجان ثقافات الشعوب الأول بجامعة أم القرى
منطقة مكة المكرمة
 أمير الرياض يقلد اللواء الهباس رتبته الجديدة
منطقة الرياض
 مدير الهلال الأحمر يقوم بزيارة نادي الجوف لذوي الإعاقة
منطقة الجوف
 أمطار متفرقة على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 “التجارة” تكافئ مواطناً بـ 90 ألف ريال لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م
أبرز المواد
 مبادرة جديدة من تويتر للتعامل مع “الوسائط المزيفة”
أبرز المواد
 تحديد موعد مباراة السوبر بين النصر والتعاون
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان العربي
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: الحوثي خرج ليؤدي فروض الطاعة والولاء لسادته في طهران
أبرز المواد
 ردا على تنقيبها في مياه قبرص.. الاتحاد الأوروبي يعاقب تركيا
أبرز المواد
 بعد استرجاعها من إسرائيل.. العاهل الأردني يزور الباقورة
أبرز المواد
حضور دبلوماسي رفيع في اليوم الأول لمهرجان ثقافات الشعوب الأول بجامعة أم القرى

حضور دبلوماسي رفيع في اليوم الأول لمهرجان ثقافات الشعوب الأول بجامعة أم القرى

منطقة مكة المكرمة
أمير الرياض يقلد اللواء الهباس رتبته الجديدة

أمير الرياض يقلد اللواء الهباس رتبته الجديدة

منطقة الرياض
مدير الهلال الأحمر يقوم بزيارة نادي الجوف لذوي الإعاقة

مدير الهلال الأحمر يقوم بزيارة نادي الجوف لذوي الإعاقة

منطقة الجوف
أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أمطار متفرقة على منطقة الباحة

منطقة الباحة

مبادرة جديدة من تويتر للتعامل مع “الوسائط المزيفة”

مبادرة جديدة من تويتر للتعامل مع “الوسائط المزيفة”
http://almnatiq.net/?p=797140
المناطق - وكالات

أطلق موقع “تويتر”، الاثنين، عن مبادرة تهدف إلى أخذ رأي الجمهور بشأن سياسة جديدة للتعامل مع الوسائط المُزيفة والمُضلِّلة، حتى تكون للمستخدمين كلمة في تعديل المحتوى.

وتقول منصة التواصل الاجتماعي، إن قوانينها وخدماتها تتطور بشكل دائم، بناء على أي سلوك جديد يتم رصده عبر الإنترنت.

وبحسب تعريف تويتر، فإن الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة عبارة عن صور أو مقاطع فيديو أو صوت تم تغييرها أو تلفيقها، بشكل كبير، بطريقة تهدف إلى خداع الآخرين أو تغيير معناها الأصلي.

ويعرض تويتر، عدة أفكار بشأن ما سيفعله عند رصد وسائط مُزيَّفة ومُضلِّلة تحاول عمدا خداع الآخرين أو إرباكهم.

ومن المرجح أن يقوم تويتر بوضع إشعار بجانب التغريدات التي تشارك وسائط مُزيَّفة ومُضلِّلة، فضلا عن إمكانية تحذير المغردين قبل مشاركتهم أو إعجابهم بتغريدات تحتوي على مثل هذه الوسائط.

وفي خطوة أخرى محتملة، يمكن أن يضيف تويتر، ما يشير إلى أن مقالا من المقالات، قد يكون مضللا وفقا لتقدير عدد من المصادر.

وسيتم غلق باب تقديم المقترحات، بحلول الخميس 28 نوفمبر الجاري، الساعة 2:59 صباحا بتوقيت السعودية. وخلال هذه المرحلة، سيراجع تويتر المقترحات التي تلقاها لبدء عملية إدراج السياسة في قوانين تويتر.

فضلا عن ذلك، سيقوم بتدريب الفرق المعنية بتنفيذ القوانين لدى تويتر على كيفية التعامل مع هذا المحتوى. وسيصدر تويتر إعلانا آخر قبل 30 يوما على الأقل من دخول السياسة حيز التنفيذ.

روابط ذات صلة

“التجارة” تكافئ مواطناً بـ 90 ألف ريال لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري

“التجارة” تكافئ مواطناً بـ 90 ألف ريال لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري
خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م

خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م
تحديد موعد مباراة السوبر بين النصر والتعاون

تحديد موعد مباراة السوبر بين النصر والتعاون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*