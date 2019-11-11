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حضور دبلوماسي رفيع في اليوم الأول لمهرجان ثقافات الشعوب الأول بجامعة أم القرى

حضور دبلوماسي رفيع في اليوم الأول لمهرجان ثقافات الشعوب الأول بجامعة أم القرى

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أمير الرياض يقلد اللواء الهباس رتبته الجديدة

أمير الرياض يقلد اللواء الهباس رتبته الجديدة

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مدير الهلال الأحمر يقوم بزيارة نادي الجوف لذوي الإعاقة

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منطقة الجوف
أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أمطار متفرقة على منطقة الباحة

منطقة الباحة

خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م

خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م
http://almnatiq.net/?p=797143
المناطق - واس

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م بفروعها الثلاثة (شركاء التنمية)، و (التميّز للمنظمات غير الربحية)، و (الاستدامة).
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وأعضاء هيئة الجائزة.
ثم عزف السلام الملكي.
وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مكانه، بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

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