هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، و محافظات المخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها.
كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات المندق وبلجرشي والقرى وبني حسن والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
أمطار متفرقة على منطقة الباحة
هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، و محافظات المخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها.
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