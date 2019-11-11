أمطار متفرقة على منطقة الباحة

المناطق - واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، و محافظات المخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها.

كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات المندق وبلجرشي والقرى وبني حسن والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

