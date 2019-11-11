مدير الهلال الأحمر يقوم بزيارة نادي الجوف لذوي الإعاقة

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قام سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان بزيارة لنادي الجوف لذوي الإعاقة بمقر النادي بمدينة سكاكا .

وقد استقبل سعادته رئيس النادي الاستاذ عبد الله بن مصلح المريح حيث جرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الإهتمام المشترك والتي من شأنها تطوير العمل وتذليل كافة العقبات والتي تعود على الجهتين بالنفع .

وفي ختام الزيارة التي تخللها جولة في النادي تم من خلالها الإطلاع على منجزاته قدم الدكتور تيمور شكره وتقديره لسعادة رئيس النادي على حفاوة الإستقبال متمنياً للنادي المزيد من الإنجازات المميزة .