حضور دبلوماسي رفيع في اليوم الأول لمهرجان ثقافات الشعوب الأول بجامعة أم القرى

المناطق - عادل الزهراني

افتتح صباح اليوم الاثنين بجامعة أم القرى المهرجان الأول لثقافات الشعوب تحت شعار ” كل القرى في أم القرى” الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب ، بمشاركة مايزيد عن 250 طالب طالبة يمثلون أكثر من 40 دولة من طلاب الجامعة.

وشهد حفل الافتتاح عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل، ووكيل العمادة الدكتور ياسر الحازمي، والقنصل الإندونيسي بجانب السفير والقنصل السريلانكي وأعضاء السلك الدبلوماسي لعدد من الدول المشاركة في المهرجان ، وطلاب الجامعة .

في وقت شهد شطر الطالبات افتتاح موازي للمهرجان في مقر الجامعة بالزاهر بحضور وكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة نهلاء الحريري.

وقدم خلال حفل الافتتاح عمل مسرحي إندونيسي استعراضي جسده عدد من الطلاب يحكي قصة استقلال إندونيسيا من الاستعمار الهولندي ، بجانب مسيرة للطلاب المشاركين الذين يمثلون دولهم بالأزياء التقليدية والاعلام .

وفيما خصصت عمادة شؤون الطلاب وفق حديث عميدها الدكتور عمر سنبل اليوم الأول لثقافة إقليم الشرق الآسيوي، سيكون اليوم الثاني الثلاثاء لثقافة إقليم الجنوب الآسيوي ، بينما سيكون يوم غدا الاربعاء لثقافة إفريقيا ، وسيختتم المهرجان في يومه الأخير الخميس بالتعريف بثقافات العالم العربي وأوروبا وأمريكا.

وأوضح وكيل عميد شؤون الطلاب الدكتور ياسر الحازمي أن برنامج المهرجان اشتمل على معرض يحتوي أكثر من 20 ركن يبرز فيه ثقافة كل شعب ، ويستعرض فيه أهم منتجات الدول والأدوات التراثية بالإضافة للأزياء الشعبية.

وسيشهد المهرجان مسيرات فولكلورية تقام يوميا لعرض ثقافة الشعوب المشاركة في المحور الأكاديمي بالجامعة، بجانب عروض فلوكلورية على مسرح المعرض المصاحب تبرز موروثات ثقافية مختلفة .

وأطلق المهرجان ركن خاص يعرف بـ” عيش ثقافتي” يحتوي على جزء لتصوير الأزياء الشعبية للدول المشاركة بالإضافة لبوفيه للأكلات الشعبية من الدول المشاركة.

ولاتقتصر العروض على الطالب بل تمتد للطالبات بفرع الجامعة النسائي بحي الزاهر بالعاصمة المقدسة ، حيث تقام فعاليات جماهيرية تتضمن عدة فقرات تعريفية بثقافة الشعوب وعاداتهم ومعرض مصاحب لها تحت إشراف وكيلة عمادة شؤون الطالبات الدكتورة نهلاء الحريري.

وتهدف الفعاليات النسائية وفق الدكتورة نهلاء لتثقيف طالبات جامعة أم القرى بالثقافة السعودية من خلال الأركان المصاحبة والعرضة السعودية، ومعرفة التنوع الثقافي بين الشعوب، بجانب عروض مرئية عن العادات والتقاليد المتبعة في تلك الشعوب، مع معرفة الزي التقليدي لتلك الشعوب في الأعراس.

يشار إلى أن المهرجان الأول من نوعه في جامعة أم القرى سيمتد لمدة ٤ أيام .