احدث الأخبار

حضور دبلوماسي رفيع في اليوم الأول لمهرجان ثقافات الشعوب الأول بجامعة أم القرى
منطقة مكة المكرمة
 أمير الرياض يقلد اللواء الهباس رتبته الجديدة
منطقة الرياض
 مدير الهلال الأحمر يقوم بزيارة نادي الجوف لذوي الإعاقة
منطقة الجوف
 أمطار متفرقة على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 “التجارة” تكافئ مواطناً بـ 90 ألف ريال لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م
أبرز المواد
 مبادرة جديدة من تويتر للتعامل مع “الوسائط المزيفة”
أبرز المواد
 تحديد موعد مباراة السوبر بين النصر والتعاون
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان العربي
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: الحوثي خرج ليؤدي فروض الطاعة والولاء لسادته في طهران
أبرز المواد
 ردا على تنقيبها في مياه قبرص.. الاتحاد الأوروبي يعاقب تركيا
أبرز المواد
 بعد استرجاعها من إسرائيل.. العاهل الأردني يزور الباقورة
أبرز المواد
حضور دبلوماسي رفيع في اليوم الأول لمهرجان ثقافات الشعوب الأول بجامعة أم القرى

حضور دبلوماسي رفيع في اليوم الأول لمهرجان ثقافات الشعوب الأول بجامعة أم القرى

منطقة مكة المكرمة
أمير الرياض يقلد اللواء الهباس رتبته الجديدة

أمير الرياض يقلد اللواء الهباس رتبته الجديدة

منطقة الرياض
مدير الهلال الأحمر يقوم بزيارة نادي الجوف لذوي الإعاقة

مدير الهلال الأحمر يقوم بزيارة نادي الجوف لذوي الإعاقة

منطقة الجوف
أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أمطار متفرقة على منطقة الباحة

منطقة الباحة

افتتح بمسرحية اندونيسية ومسيرة فلكلورية ل٤٠ دولة مشاركة

حضور دبلوماسي رفيع في اليوم الأول لمهرجان ثقافات الشعوب الأول بجامعة أم القرى

حضور دبلوماسي رفيع في اليوم الأول لمهرجان ثقافات الشعوب الأول بجامعة أم القرى
http://almnatiq.net/?p=797160
المناطق - عادل الزهراني

افتتح صباح اليوم الاثنين بجامعة أم القرى المهرجان الأول لثقافات الشعوب تحت شعار ” كل القرى في أم القرى” الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب ، بمشاركة مايزيد عن 250 طالب طالبة يمثلون أكثر من 40 دولة من طلاب الجامعة.
وشهد حفل الافتتاح عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل، ووكيل العمادة الدكتور ياسر الحازمي، والقنصل الإندونيسي بجانب السفير والقنصل السريلانكي وأعضاء السلك الدبلوماسي لعدد من الدول المشاركة في المهرجان ، وطلاب الجامعة .
في وقت شهد شطر الطالبات افتتاح موازي للمهرجان في مقر الجامعة بالزاهر بحضور وكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة نهلاء الحريري.
وقدم خلال حفل الافتتاح عمل مسرحي إندونيسي استعراضي جسده عدد من الطلاب يحكي قصة استقلال إندونيسيا من الاستعمار الهولندي ، بجانب مسيرة للطلاب المشاركين الذين يمثلون دولهم بالأزياء التقليدية والاعلام .
وفيما خصصت عمادة شؤون الطلاب وفق حديث عميدها الدكتور عمر سنبل اليوم الأول لثقافة إقليم الشرق الآسيوي، سيكون اليوم الثاني الثلاثاء لثقافة إقليم الجنوب الآسيوي ، بينما سيكون يوم غدا الاربعاء لثقافة إفريقيا ، وسيختتم المهرجان في يومه الأخير الخميس بالتعريف بثقافات العالم العربي وأوروبا وأمريكا.
وأوضح وكيل عميد شؤون الطلاب الدكتور ياسر الحازمي أن برنامج المهرجان اشتمل على معرض يحتوي أكثر من 20 ركن يبرز فيه ثقافة كل شعب ، ويستعرض فيه أهم منتجات الدول والأدوات التراثية بالإضافة للأزياء الشعبية.
وسيشهد المهرجان مسيرات فولكلورية تقام يوميا لعرض ثقافة الشعوب المشاركة في المحور الأكاديمي بالجامعة، بجانب عروض فلوكلورية على مسرح المعرض المصاحب تبرز موروثات ثقافية مختلفة .
وأطلق المهرجان ركن خاص يعرف بـ” عيش ثقافتي” يحتوي على جزء لتصوير الأزياء الشعبية للدول المشاركة بالإضافة لبوفيه للأكلات الشعبية من الدول المشاركة.
ولاتقتصر العروض على الطالب بل تمتد للطالبات بفرع الجامعة النسائي بحي الزاهر بالعاصمة المقدسة ، حيث تقام فعاليات جماهيرية تتضمن عدة فقرات تعريفية بثقافة الشعوب وعاداتهم ومعرض مصاحب لها تحت إشراف وكيلة عمادة شؤون الطالبات الدكتورة نهلاء الحريري.
وتهدف الفعاليات النسائية وفق الدكتورة نهلاء لتثقيف طالبات جامعة أم القرى بالثقافة السعودية من خلال الأركان المصاحبة والعرضة السعودية، ومعرفة التنوع الثقافي بين الشعوب، بجانب عروض مرئية عن العادات والتقاليد المتبعة في تلك الشعوب، مع معرفة الزي التقليدي لتلك الشعوب في الأعراس.
يشار إلى أن المهرجان الأول من نوعه في جامعة أم القرى سيمتد لمدة ٤ أيام .

روابط ذات صلة

لأول مرة بجدة .. حاويات ذكية تعمل بالطاقة الشمسية

لأول مرة بجدة .. حاويات ذكية تعمل بالطاقة الشمسية
نائب أمير مكة يستقبل مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة

نائب أمير مكة يستقبل مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة
رئاسة شؤون الحرمين تستبدل (1200) سجادة بصحن المطاف

رئاسة شؤون الحرمين تستبدل (1200) سجادة بصحن المطاف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*