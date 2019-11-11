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إسدال الستار على قضية المطار.. حمدالله والرقيب العسكري يتنازلان

إسدال الستار على قضية المطار.. حمدالله والرقيب العسكري يتنازلان
http://almnatiq.net/?p=797181
المناطق - الرياض

أبلغ المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر محامي نادي النصر صباح اليوم الاثنين بتنازله عن قضيته فجر الخميس الماضي مع موظفة التفتيش بمطار الملك خالد الدولي وحضر المحامي إلى النيابة العامة وصدق التنازل بإلإضافة إلى تنازل الموظفة الرقيب العسكري عن حقها وبذلك تغلق القضية تماما بتنازل الطرفين.
وسحب حمدالله شكواه تجاه أحد الموظفين الذي وجه له عبارات غير لائقة وقال الهداف المغربي سامحته ابتغاء وجه الله، وذلك بحسب “الرياضية”.
يذكر أن حمدالله عند مغادرته فجر الخميس الرياض إلى نيويورك الأمريكية تبادل الاتهامات مع أحد موظفات التفتيش في مطار الملك خالد الدولي وذلك بعد مرور زوجته الحامل تحت جهاز التفتيش الآلي، وتحولت القضية للشرطة وصولاً إلى النيابة العامة.

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