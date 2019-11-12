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نادي الإبل يخصص لجنة لكشف العبث بسوق الإبل

نادي الإبل يخصص لجنة لكشف العبث بسوق الإبل

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نادي الإبل يخصص لجنة لكشف العبث بسوق الإبل

نادي الإبل يخصص لجنة لكشف العبث بسوق الإبل
http://almnatiq.net/?p=797190
المناطق - الرياض

خصص نادي الإبل وحدة للمراقبة وكشف العبث، مدعومة بفرقة أمنية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دورته الرابعة، التي ستنطلق في 15 ديسمبر المقبل لضمان سلامة الأسواق من الغش والعبث .
ويأتي ذلك ضمن أولويات النادي التي يعمل عليها لضمان سلامة المعروضات في السوق ورفع الثقة لدى مرتاديه ومحاربة العبث.
حيث يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق سوق الإبل أمس في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض .
وعمل نادي الإبل على إقامة موقع السوق الجديد بالقرب من شارع الدهناء التجاري على امتداد 6 كلم لسوق الإبل وعرض 400 متر ، وإنشاء طرق ممهدة لمخارج السيارات، وذلك لعزل مخيمات المشاركين عن موقع السوق وضمان السلامة المرورية.
وجهز نادي الإبل أكثر من 300 حظيرة مخصصة لبيع الإبل، تبلغ تكلفة إيجار الوحدة منها 2500 ريال ، كما شدد النادي على منع إقامة شبوك لبيع الإبل في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
يشار إلى أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل أخذ على عاتقه تنظيم أكبر أسواق الإبل في الشرق الأوسط من خلال إتاحة سوق الإبل لمحبيها ضمن فعاليات المهرجان ، إضافة إلى إقامة مزاد النخبة الذي يعد المزاد العالمي الأول المخصص لنوادر الإبل.

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