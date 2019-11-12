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الأخضر تحت 23 عاما لكرة القدم يواصل تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية

الأخضر تحت 23 عاما لكرة القدم يواصل تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=797193
المناطق - الرياض

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم تدريباته في دولة الإمارات ، تحضيرًا للمشاركة في الدورة الدولية الودية التي تستمر حتى العشرين من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند ، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وأدى لاعبو المنتخب السعودي مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب ذياب عوانه باتحاد الإمارات لكرة القدم استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية بعد غدٍ الأربعاء ضمن الدورة الودية، وذلك تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، وطبّق اللاعبون خلال الحصة التدريبية عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.
يُذكر أن الدورة الدولية التي تستضيفها مدينة دبي تضم إلى جانب “الأخضر” منتخبات الإمارات، والبحرين، والأردن، والعراق، وسوريا، وكوريا الجنوبية، وأوزبكستان.
الجدير ذكره أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب السعودي في المجموعة “الثانية” ، بجوار منتخبات اليابان ، وسوريا ، وقطر .

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