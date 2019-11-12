احدث الأخبار

الإطاحة بمقيم يمني طعن رجلين وامرأة بفرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله بالرياض
أبرز المواد
 المملكة تجدد التأكيد: حقوق الشعب الفلسطيني راسخة لا تنقضي بمرور الزمن ولا تسقط بالتقادم
أبرز المواد
 الأخضر تحت 23 عاما لكرة القدم يواصل تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 نادي الإبل يخصص لجنة لكشف العبث بسوق الإبل
أبرز المواد
 قلق أوروبي من استئناف إيران تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو
أبرز المواد
 دراسة تشكك بجدوى النباتات المنزلية في تنقية الهواء
أبرز المواد
 إسدال الستار على قضية المطار.. حمدالله والرقيب العسكري يتنازلان
أبرز المواد
 سلطان عُمان يستقبل الأمير خالد بن سلمان في مسقط
أبرز المواد
 فيديو : خالد الفيصل في قصيدة وطنية جديدة بعنوان “من سالف التاريخ”
أبرز المواد
 الهلال الأحمر السعودي يباشر أربع حالات طعن بمنتزه الملك عبدالله بشرق الرياض
أبرز المواد
 حضور دبلوماسي رفيع في اليوم الأول لمهرجان ثقافات الشعوب الأول بجامعة أم القرى
منطقة مكة المكرمة
 أمير الرياض يقلد اللواء الهباس رتبته الجديدة
منطقة الرياض
الإطاحة بمقيم يمني طعن رجلين وامرأة بفرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله بالرياض

الإطاحة بمقيم يمني طعن رجلين وامرأة بفرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله بالرياض

أبرز المواد
المملكة تجدد التأكيد: حقوق الشعب الفلسطيني راسخة لا تنقضي بمرور الزمن ولا تسقط بالتقادم

المملكة تجدد التأكيد: حقوق الشعب الفلسطيني راسخة لا تنقضي بمرور الزمن ولا تسقط بالتقادم

أبرز المواد
الأخضر تحت 23 عاما لكرة القدم يواصل تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية

الأخضر تحت 23 عاما لكرة القدم يواصل تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية

أبرز المواد
نادي الإبل يخصص لجنة لكشف العبث بسوق الإبل

نادي الإبل يخصص لجنة لكشف العبث بسوق الإبل

أبرز المواد

الإطاحة بمقيم يمني طعن رجلين وامرأة بفرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله بالرياض

الإطاحة بمقيم يمني طعن رجلين وامرأة بفرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله بالرياض
http://almnatiq.net/?p=797199
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (8:00) من مساء اليوم الاثنين الموافق 1441/3/14 حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزير بحي الملز وسط العاصمة الرياض، حيث تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح وألقي القبض عليه ( مقيم يمني الجنسية )، يبلغ من العمر 33 عاماً وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحيةٍ مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

روابط ذات صلة

المملكة تجدد التأكيد: حقوق الشعب الفلسطيني راسخة لا تنقضي بمرور الزمن ولا تسقط بالتقادم

المملكة تجدد التأكيد: حقوق الشعب الفلسطيني راسخة لا تنقضي بمرور الزمن ولا تسقط بالتقادم
الأخضر تحت 23 عاما لكرة القدم يواصل تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية

الأخضر تحت 23 عاما لكرة القدم يواصل تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية
نادي الإبل يخصص لجنة لكشف العبث بسوق الإبل

نادي الإبل يخصص لجنة لكشف العبث بسوق الإبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*