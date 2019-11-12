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رغم النتائج المخيبة.. أرسنال يجدد الثقة بالمدرب أوناي إيمري

رغم النتائج المخيبة.. أرسنال يجدد الثقة بالمدرب أوناي إيمري

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رغم النتائج المخيبة.. أرسنال يجدد الثقة بالمدرب أوناي إيمري

رغم النتائج المخيبة.. أرسنال يجدد الثقة بالمدرب أوناي إيمري
http://almnatiq.net/?p=797208
المناطق - وكالات

نال مدرب أرسنال الإنجليزي أوناي إيمري دعم إدارته التي ذكرته في الوقت عينه بضرورة تحسين النتائج المتراجعة لاسيما في الدوري الممتاز لكرة القدم.

ولم يفز أرسنال سوى في مباراتين فقط من أصل آخر 10 مباريات خاضها في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة حول ما يقدمه المدرب الإسباني.

ولكن في الوقت ذاته، أبدت إدارة نادي أرسنال تمسكها بالمدرب، مؤكدة أنه الرجل المناسب لقيادة الفريق في المرحلة الحالية.

وعلى هامش اجتماع أمس الاثنين لم يخف رئيس قسم كرة القدم في النادي الإسباني راؤول سانلهي والمدير الإداري فيناي فينكاتشام، خيبتهما من النتائج الأخيرة، وتوجها بالقول لموظفي النادي “نشعر بخيبة أمل مثل أي شخص آخر من نتائجنا وعروضنا في هذه المرحلة من الموسم”.

وأكد المسؤولان: “نشارك الاحباط مع جماهيرنا، أوناي، اللاعبين والطاقم بأكمله لأنهم ليسوا في المستوى الذي نريده أو نتوقعه”، بحسب ما نقلت عنهما وسائل إعلام إنجليزية، وفقا لوكالة “أسوشييتد برس”.

يذكر أن إيمري تولى قيادة أرسنال بداية من الموسم الماضي خلفًا لأرسين فينغر الذي ظل لأكثر من 25 عامًا في منصبه كمدير فني للغانرز.

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