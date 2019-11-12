احدث الأخبار

نصيحة طبية “تحذيرية” لعشاق قهوة الصباح
أبرز المواد
 بيع كمأة بيضاء بسعر 120 ألف يورو في مزاد إيطالي
أبرز المواد
 رغم النتائج المخيبة.. أرسنال يجدد الثقة بالمدرب أوناي إيمري
أبرز المواد
 الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر
أبرز المواد
 العراقيون يواصلون تظاهراتهم في تحد لقنابل الغاز والرصاص
أبرز المواد
 الإطاحة بمقيم يمني طعن رجلين وامرأة بفرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله بالرياض
أبرز المواد
 المملكة تجدد التأكيد: حقوق الشعب الفلسطيني راسخة لا تنقضي بمرور الزمن ولا تسقط بالتقادم
أبرز المواد
 الأخضر تحت 23 عاما لكرة القدم يواصل تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 نادي الإبل يخصص لجنة لكشف العبث بسوق الإبل
أبرز المواد
 قلق أوروبي من استئناف إيران تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو
أبرز المواد
 دراسة تشكك بجدوى النباتات المنزلية في تنقية الهواء
أبرز المواد
 إسدال الستار على قضية المطار.. حمدالله والرقيب العسكري يتنازلان
أبرز المواد
نصيحة طبية “تحذيرية” لعشاق قهوة الصباح

نصيحة طبية “تحذيرية” لعشاق قهوة الصباح

أبرز المواد
بيع كمأة بيضاء بسعر 120 ألف يورو في مزاد إيطالي

بيع كمأة بيضاء بسعر 120 ألف يورو في مزاد إيطالي

أبرز المواد
رغم النتائج المخيبة.. أرسنال يجدد الثقة بالمدرب أوناي إيمري

رغم النتائج المخيبة.. أرسنال يجدد الثقة بالمدرب أوناي إيمري

أبرز المواد
الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

أبرز المواد

نصيحة طبية “تحذيرية” لعشاق قهوة الصباح

نصيحة طبية “تحذيرية” لعشاق قهوة الصباح
http://almnatiq.net/?p=797214
المناطق - وكالات

اعتاد كثير من الناس على بداية نهارهم بشرب القهوة، حتى يطردوا عن أنفسهم النعاس، ويركزوا جيدا في العمل الذي يقومون به، لكن هذه العادة ليست آمنة دائما، بل إنها قد تسبب اضطرابات صحية خطيرة.

وينصح الأطباء من يعاني الصداع المزمن أو حرقة المعدة، بتفادي شرب القهوة في بداية النهار.

ويقول الباحث في مركز “أولجي” الكوري الجنوبي للطب، كيم بيونغ كون، إن القهوة تحدث تأثيرا شبيها بالمسكنات في جسم الإنسان، بالنظر إلى ما تحتويه من كافيين، لكن المشروب العالمي الشهير يسبب ضعفا في آليات مقاومة الجسم للألم مع مرور الوقت.

ويحصل هذا التأثير السيء لدى من يعانون الصداع المزمن، وبالتالي، فهم مدعوون إلى تفادي شرب القهوة في الصباح، لأن من شأن ذلك أن يفاقم وضعهم الصحي.

ويوضح الأكاديمي كان جاي هيونغ، وهو باحث في مركز “سامسونغ” الطبي، أن القهوة تحدث تأثيرا منبها لدى الإنسان، لكنها تعمل في الوقت نفسه على تحفيز إفراز أحماض المعدة.

وينصح الباحث من يعانون حرقة المعدة، بألا يبدؤوا نهارهم بشرب القهوة، ويوصيهم بأن يعوضوها باحتساء الشاي أو الماء الفاتر.

روابط ذات صلة

بيع كمأة بيضاء بسعر 120 ألف يورو في مزاد إيطالي

بيع كمأة بيضاء بسعر 120 ألف يورو في مزاد إيطالي
رغم النتائج المخيبة.. أرسنال يجدد الثقة بالمدرب أوناي إيمري

رغم النتائج المخيبة.. أرسنال يجدد الثقة بالمدرب أوناي إيمري
الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*