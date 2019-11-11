مهرجان السمح بالجوف يشهد حركة شرائية من زوار المهرجان

المناطق - الجوف

شهد مهرجان السمح الموسمي الأول بمنطقة الجوف حركة شرائية مميزة من زوار المهرجان و ضيوف المنطقة ، حيث تحظىالمعارض داخل المهرجان بتنافسٍ العارضين من خلال تنوع منتجاتهم و تميز معروضاتهم التي يقدمونها بطرق تسويقية جاذبةو ابتكارية ، إضافة إلى التنافس في أسعار المنتجات و العروض الخاصة للسلع.

وذكر عدد من العارضين بأن مثل هذه المهرجانات تكسر نمطية التسويق و تفتح مجالات واسعة بعيدًا عن منافذ البيع التقليدية، بهدف تسويق المنتجات بطريقة احترافية ، كما أن العارضين أصبح لديهم ثقافة البيع و القدرة على التنافس بالمنتجات والجودة .

من جانبه قال رئيس بلدية دومة الجندل الرئيس التنفيذي للمهرجان المهندس فهد العنزي: إن البلدية تسعى من خلال تنفيذهاللمعارض دعم العارضين لتسويق منتجاتهم ، و توفير نوافذ تسويقية لهم ، و تعزيز دورهم الاجتماعي و الاقتصادي ، و إيجادعدد من القنوات التسويقية للوصول إلى أكبر قدر من المتسوقين .