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شرطة الرياض تكشف تفاصيل حادثة حديقة الملك عبدالله

شرطة الرياض تكشف تفاصيل حادثة حديقة الملك عبدالله
http://almnatiq.net/?p=797228
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعه (٨:٠٠) من مساء الاثنين الموافق ١٤٤١/٣/١٤ حالة اعتداء بالطعن على رجلان وامرأه من أعضاء فرقةٍ مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزير بحي الملز وسط العاصمة الرياض

وأضاف : تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح وألقي القبض عليه مقيم يمني الجنسية، يبلغ من العمر ٣٣ عاماً وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحيةٍ مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة،

وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية

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