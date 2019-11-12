عاجل مقتل مسؤول عسكري في الجهاد الإسلامي بعملية إسرائيلية في غزة

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قتل مسؤول عسكري في حركة الجهاد الإسلامي وسيدة فلسطينية اليوم الثلاثاء في عملية اغتيال إسرائيلية في قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان عن مقتل شخصين أحدهما سيدة وإصابة 2 آخرين بجراح مختلفة شرق المدينة

من جهتها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد مقتل قائدها الميداني بهاء أبو العطا في تفجير استهدفه في غزة، متوعدة إسرائيل بالرد على عملية الاغتيال

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مبني كان يتواجد فيه أبوالعطا في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام بعد المصادقة على العملية من رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو

واتهم البيان أبو العطا بأنه نفذ عمليًا معظم نشاطات الحركة في قطاع غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة، وتورط بشكل مباشر في العمليات ومحاولات استهداف مواطني إسرائيل وجنود الجيش بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وإطلاق طائرات مسيرة وغيرها

وأكد الجيش أنه قام بتعزيز قواته وهو مستعد لمجموعة واسعة من السيناريوهات الهجومية والدفاعية