عاجل مقتل مسؤول عسكري في الجهاد الإسلامي بعملية إسرائيلية في غزة

عاجل مقتل مسؤول عسكري في الجهاد الإسلامي بعملية إسرائيلية في غزة

أبرز المواد
المملكة: حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة وقضيته لا تسقط بالتقادم

المملكة: حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة وقضيته لا تسقط بالتقادم

أبرز المواد
الصورة الأولى بعد استهداف مبنى مدنيا في دمشق

الصورة الأولى بعد استهداف مبنى مدنيا في دمشق

أبرز المواد
“الوباء المنسي” يقتل طفلا كل 39 ثانية

“الوباء المنسي” يقتل طفلا كل 39 ثانية

أبرز المواد

عاجل مقتل مسؤول عسكري في الجهاد الإسلامي بعملية إسرائيلية في غزة

عاجل مقتل مسؤول عسكري في الجهاد الإسلامي بعملية إسرائيلية في غزة
http://almnatiq.net/?p=797230
المناطق_وكالات

قتل مسؤول عسكري في حركة الجهاد الإسلامي وسيدة فلسطينية اليوم الثلاثاء في عملية اغتيال إسرائيلية في قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان عن مقتل شخصين أحدهما سيدة وإصابة 2 آخرين بجراح مختلفة شرق المدينة

من جهتها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد مقتل قائدها الميداني بهاء أبو العطا في تفجير استهدفه في غزة، متوعدة إسرائيل بالرد على عملية الاغتيال

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مبني كان يتواجد فيه أبوالعطا في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام بعد المصادقة على العملية من رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو

واتهم البيان أبو العطا بأنه نفذ عمليًا معظم نشاطات الحركة في قطاع غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة، وتورط بشكل مباشر في العمليات ومحاولات استهداف مواطني إسرائيل وجنود الجيش بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وإطلاق طائرات مسيرة وغيرها

وأكد الجيش أنه قام بتعزيز قواته وهو مستعد لمجموعة واسعة من السيناريوهات الهجومية والدفاعية

روابط ذات صلة

المملكة: حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة وقضيته لا تسقط بالتقادم

المملكة: حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة وقضيته لا تسقط بالتقادم
الصورة الأولى بعد استهداف مبنى مدنيا في دمشق

الصورة الأولى بعد استهداف مبنى مدنيا في دمشق
“الوباء المنسي” يقتل طفلا كل 39 ثانية

“الوباء المنسي” يقتل طفلا كل 39 ثانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*