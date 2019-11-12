“البيئة والمياه” ترخص أول سيارة تقدم الرعاية للحيوانات الأليفة بجدة

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أصدر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة أول ترخيص لأول عربة متنقلة بالمنطقة، متخصصة في تقديم الرعاية والعناية بالحيوانات الأليفة؛ نظراً لتزايد أعداد مالكي الحيوانات الأليفة

وأصدرت الوزارة نظاماً يتيح للمستثمرين الراغبين في امتلاك عربة متنقلة تقوم بتقديم الخدمات والعناية لملاك تلك الحيوانات، من نظافة واستحمام وقص شعر أو أظافر، والمحافظة على صحة الحيوانات وصحة مالكيها

من جانبه، قال مدير عام فرع الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس سعيد الغامدي، إن تلك العربة هي إحدى الأفكار والخدمات التي تتطلع الوزارة لدعمها، وخصوصاً عند مزاولة العمل من قبل أياد سعودية شابة قادرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية والرفق بالحيوان