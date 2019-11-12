احدث الأخبار

“البيئة والمياه” ترخص أول سيارة تقدم الرعاية للحيوانات الأليفة بجدة
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرّم أعضاء لجنة السعودة
أبرز المواد
 طالبة جامعية تثير الرعب بين زميلاتها بعد إحضارها ثعباناً في المدينة
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يتفق على فرض عقوبات على تركيا بشأن التنقيب قبالة قبرص
أبرز المواد
 “ساما” تكشف عن صرف 40 مليون ريال معدني في هذه المنطقة
أبرز المواد
 آل الشيخ: بابنا مفتوح.. أي شخص يشكو «الترفيه» في «التواصل» سنتخذ الإجراءات بحقه
أبرز المواد
 مصري يقتل شقيقه بطريقة بشعة والسبب فيديو إباحي
أبرز المواد
 عقوبة جديدة.. قرار هام من «الشورى» بشأن المعتدين على المال العام !
أبرز المواد
 “الأرصاد” تعلن تفاصيل الطقس لهذا اليوم.. وتوضح المناطق المعرضة للأمطار الرعدية
أبرز المواد
 عاجل مقتل مسؤول عسكري في الجهاد الإسلامي بعملية إسرائيلية في غزة
أبرز المواد
 المملكة: حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة وقضيته لا تسقط بالتقادم
أبرز المواد
 الصورة الأولى بعد استهداف مبنى مدنيا في دمشق
أبرز المواد
“البيئة والمياه” ترخص أول سيارة تقدم الرعاية للحيوانات الأليفة بجدة

“البيئة والمياه” ترخص أول سيارة تقدم الرعاية للحيوانات الأليفة بجدة

أبرز المواد
أمير القصيم يكرّم أعضاء لجنة السعودة

أمير القصيم يكرّم أعضاء لجنة السعودة

أبرز المواد
طالبة جامعية تثير الرعب بين زميلاتها بعد إحضارها ثعباناً في المدينة

طالبة جامعية تثير الرعب بين زميلاتها بعد إحضارها ثعباناً في المدينة

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي يتفق على فرض عقوبات على تركيا بشأن التنقيب قبالة قبرص

الاتحاد الأوروبي يتفق على فرض عقوبات على تركيا بشأن التنقيب قبالة قبرص

أبرز المواد

عقوبة جديدة.. قرار هام من «الشورى» بشأن المعتدين على المال العام !

عقوبة جديدة.. قرار هام من «الشورى» بشأن المعتدين على المال العام !
http://almnatiq.net/?p=797233
المناطق_الرياض

وافق مجلس الشورى على تعديل إحدى مواد مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.
ووافق المجلس في جلسته أمس (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على تعديل المادة (العاشرة) من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.
وتضمن التعديل إضافة النص «وأي مكسب ترتب من ذلك المال»، لتكون المادة بعد تعديلها بالصيغة التالية: (دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، وأي مكسب ترتب من ذلك المال).

روابط ذات صلة

“البيئة والمياه” ترخص أول سيارة تقدم الرعاية للحيوانات الأليفة بجدة

“البيئة والمياه” ترخص أول سيارة تقدم الرعاية للحيوانات الأليفة بجدة
أمير القصيم يكرّم أعضاء لجنة السعودة

أمير القصيم يكرّم أعضاء لجنة السعودة
طالبة جامعية تثير الرعب بين زميلاتها بعد إحضارها ثعباناً في المدينة

طالبة جامعية تثير الرعب بين زميلاتها بعد إحضارها ثعباناً في المدينة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*