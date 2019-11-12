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اعتاد أفراد العائلة المالكة البريطانية، أن يشاركوا في كل عام في مراسم إحياء يوم الذكرى السنوية ليوم الذكرى، والتي تقام في ثاني يوم أحد من شهر نوفمبر في كل عام، لإحياء ذكرى الجنود القتلى من البريطانيين وحلفاء بريطانيا في الحروب التي خاضتها بريطانيا، وهو ما حدث في هذا العام، حيث حضرت العائلة المالكة مراسم إحياء يوم الذكرى أمام النصب التذكاري على طريق قصر وايت هول في العاصمة البريطانية لندن

نساء العائلة المالكة يرتدين السواد

كما هي العادة في كل عام، ظهرت نساء العائلة المالكة بملابس الحداد السوداء والتي يزينها بروش يحمل شكل زهرة الخشخاش، إلا أن ملكة بريطانيا لم تكتفي بارتداء بروش يحمل زهرة خشخاش واحدة على غرار نساء العائلة المالكة البريطانيات اللاتي حضرن المراسم ومن بينهم دوقة كورنوال (Duchess of Cornwall)، وميغان ماركل (Meghan Markle) دوقة ساسيكس، وإنما اختارت أن ترتدي بروش يحتوي على مجموعة من أشكال أزهار الخشخاش

ملكة بريطانيا ترتدي بروش بدلالات رمزية للقوات البريطانية

طبقا لما نشرته مجلة “Hello” فإن ملكة بريطانيا تزينت في مراسم يوم الذكرى 2019 ببروش يحمل أشكال خمسة زهور خشاش، وفي حين أن السبب وراء ذلك لم يتم الإعلان عنه رسميا من قبل قصر باكنغهام، ولكن يعتقد أن زهور الخشخاش الخمسة في بروش الملكة تمثل الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة البريطانية والتي قدم أفرادها الكثير من التضحيات خلال الحروب التي خاضتها بريطانيا وهي الجيش، البحرية، والقوات الجوية الملكية، قوات الدفاع المدني، إلى جانب النساء اللاتي تطوعن في الخدمة الوطنية خلال فترة الحرب

كيت ميدلتون ترتدي بروش تكريما لجدتها وعمتها

ملكة بريطانيا لم تكن وحدها التي اختارت أن تتزين ببروش مميز في مراسم يوم الذكرى لعام 2019 حيث ظهرت كيت ميدلتون (Kate Middleton) دوقة كمبريدج، وزوجة الأمير وليام (Prince William) في المراسم بإطلالة سوداء يزينها بروش يحمل شعار قسم فك الشفرة البريطاني، وذلك تكريما للشقيقة التوأم لجدة كيت الراحلة، وعمتها الكبرى واللتان عملتا في قسم فك الشفرة في حديقة بلتشلي خلال الحرب العالمية الثانية