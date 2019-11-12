الصورة الأولى بعد استهداف مبنى مدنيا في دمشق

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ضرب الجيش السوري صباح اليوم الثلاثاء هدفا معاديا في سماء بلدة داريا قرب دمشق، حسبما نقلت وكالة سانا السورية

ووفق الوكالة فإن الصوت الذي سمع في دمشق ناجم عن استهداف الجيش العربي السوري لهدف معاد في سماء داريا

وأفاد مراسلنا بأن صوت انفجار عنيف سمع صباح اليوم في دمشق تبعه انفجار ثان أقل شدة.. وانقطع التيار الكهربائي عن المنطقة

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أن مبان تم استهدافها بصاروخ معاد، وذكرت وكالة سانا أن هناك أنباء عن سقوط ضحايا وأضرار في منطقة المزة الغربية بالقرب من السفارة اللبنانية