آل الشيخ: بابنا مفتوح.. أي شخص يشكو «الترفيه» في «التواصل» سنتخذ الإجراءات بحقه

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أعلن رئيس مجلس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن أي شخص يتجاوز أو يبث شكواه حول أي فعالية تتعلق بالترفيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه. وشدد آل الشيخ على أن بابه وأبواب هيئة الترفيه والنيابة العامة وديوان المظالم مفتوحة، مضيفا عبر حسابه في «تويتر»: «الدراما والتأليف والإساءة ومحاولة تشويه العمل غير مقبولة، ولن نسكت عنها ولن نأخذها بعد اليوم في الحسبان». وجاء تصريح آل الشيخ ردا على مغردة قدمت شكواها عبر «تويتر»، إذ أبدت إعجابها بدعم معرض «أنا عربية» للجمعيات الخيرية والمصمامات العربيات والسعوديات المميزات، إلا أن شكواها تضمنت -حسب تغريدتها- أن المسؤولة المنظمة تعدت على أختها بيدها وتلفظت عليها بكلام جارح عند الدخول.