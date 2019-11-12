احدث الأخبار

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في أعمال القمة العالمية للتسامح للعام الثاني على التوالي
أبرز المواد
 مذكرة تفاهم بين “البيئة” و”المياه الوطنية” لزراعة 5 ملايين شجرة حتى 2030
أبرز المواد
 الدفاع المدني ينجح في إخماد حريق هائل بمستودعين جنوب جدة
أبرز المواد
 إلزام سائقي الحافلات المدرسية بالحصول على دورات في الإسعافات الأولية
أبرز المواد
 “البيئة والمياه” ترخص أول سيارة تقدم الرعاية للحيوانات الأليفة بجدة
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرّم أعضاء لجنة السعودة
أبرز المواد
 طالبة جامعية تثير الرعب بين زميلاتها بعد إحضارها ثعباناً في المدينة
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يتفق على فرض عقوبات على تركيا بشأن التنقيب قبالة قبرص
أبرز المواد
 “ساما” تكشف عن صرف 40 مليون ريال معدني في هذه المنطقة
أبرز المواد
 آل الشيخ: بابنا مفتوح.. أي شخص يشكو «الترفيه» في «التواصل» سنتخذ الإجراءات بحقه
أبرز المواد
 مصري يقتل شقيقه بطريقة بشعة والسبب فيديو إباحي
أبرز المواد
 عقوبة جديدة.. قرار هام من «الشورى» بشأن المعتدين على المال العام !
أبرز المواد
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في أعمال القمة العالمية للتسامح للعام الثاني على التوالي

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في أعمال القمة العالمية للتسامح للعام الثاني على التوالي

أبرز المواد
مذكرة تفاهم بين “البيئة” و”المياه الوطنية” لزراعة 5 ملايين شجرة حتى 2030

مذكرة تفاهم بين “البيئة” و”المياه الوطنية” لزراعة 5 ملايين شجرة حتى 2030

أبرز المواد
الدفاع المدني ينجح في إخماد حريق هائل بمستودعين جنوب جدة

الدفاع المدني ينجح في إخماد حريق هائل بمستودعين جنوب جدة

أبرز المواد
إلزام سائقي الحافلات المدرسية بالحصول على دورات في الإسعافات الأولية

إلزام سائقي الحافلات المدرسية بالحصول على دورات في الإسعافات الأولية

أبرز المواد

إلزام سائقي الحافلات المدرسية بالحصول على دورات في الإسعافات الأولية

إلزام سائقي الحافلات المدرسية بالحصول على دورات في الإسعافات الأولية
http://almnatiq.net/?p=797268
المناطق_الرياض

تلزم اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط النقل التعليمي للطلاب والطالبات، سائقي الحافلات على الحصول على دورات إسعافية، حيث ستتضمن مخالفة عدم تقديم السائق الإسعافات الأولية لمن يحتاجها.

وأوضحت مصادر أن هيئة النقل تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع اللائحة الجديدة؛ بهدف رفع مستوى جودة خدمة النقل، وخلق بيئة استثمارية مناسبة وفق أعلى معايير متطلبات السلامة، حسب “مكة”.

وأضافت المصادر أن اللائحة ستشمل دور الحضانات ورياض الأطفال والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والمعاهد والكليات والجامعات ودور تحفيظ القرآن الكريم وما في حكمها، وستجيز للفرد تشغيل مركبة واحدة في النشاط بعد الحصول على بطاقة التشغيل، وسيسمح للفرد بممارسة النشاط لمدة سنة ولا يجوز الاستمرار في النشاط بعد انتهاء المدة إلا بعد تجديد بطاقة التشغيل.

وأشارت المصادر إلى أن اللائحة تضمنت عدداً من المخالفات سيتم توقيعها على السائق، تتراوح قيمتها ما بين 500 إلى ألفي ريال، شملت عدم التأكد من خلو الحافلة من المستفيدين بعد انتهاء عملية النقل، وعدم الوقوف التام عند نزول أو صعود المستفيدين.
وتضمنت المخالفات أيضاً عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للصعود أو النزول، وإنزال المستفيدين في مواقع خلاف مقر الجهة التعليمية أو مقر السكن، وفتح أبواب الحافلة قبل وقوفها تماماً، وعدم إغلاق الأبواب قبل أو خلال سيرها، وعدم تقديم الإسعافات الأولية لمن يحتاج إليها.
وشملت لائحة المخالفات التي يجب على السائقين تجنبها، عدم التأكد من جلوس المستفيدين على المقاعد والمحافظة على سلامتهم، وعدم مساعدة ذوي الإعاقة عند الصعود أو النزول، وعدم وجود العبارة الدالة على نوعية النقل على الحافلة (مدرسي- جامعي- معاهد وكليات)، وعدم إبرام عقد مع المستفيد أو ولي أمره أو الجهة التعليمية أو المشرفة على النقل التعليمي الحكومي.

روابط ذات صلة

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في أعمال القمة العالمية للتسامح للعام الثاني على التوالي

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في أعمال القمة العالمية للتسامح للعام الثاني على التوالي
مذكرة تفاهم بين “البيئة” و”المياه الوطنية” لزراعة 5 ملايين شجرة حتى 2030

مذكرة تفاهم بين “البيئة” و”المياه الوطنية” لزراعة 5 ملايين شجرة حتى 2030
الدفاع المدني ينجح في إخماد حريق هائل بمستودعين جنوب جدة

الدفاع المدني ينجح في إخماد حريق هائل بمستودعين جنوب جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*