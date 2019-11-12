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“ساما” تكشف عن صرف 40 مليون ريال معدني في هذه المنطقة

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“ساما” تكشف عن صرف 40 مليون ريال معدني في هذه المنطقة

“ساما” تكشف عن صرف 40 مليون ريال معدني في هذه المنطقة
http://almnatiq.net/?p=797272
المناطق_الرياض

نشرت قناة الإخبارية، تقرير أشارت خلاله إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بدأت بسحب الريال الورقي من التداول، وإحلال الريال المعدني بدلاً عنه.
وأفاد التقرير أن “مؤسسة النقد، سكت 180 مليون ريال معدني، يجري حاليًا تداولها في أسواق المملكة واستقبلت أسواق المنطقة الشرقية، في الأشهر العشرة الماضية، نحو 40 مليون ريال معدني.
وأضاف التقرير أن مؤسسة النقد طمأنت سكان المنطقة الشرقية، بأن الريال المعدني متوفر في المنطقة بشكل كبير، من خلال البنوك والمصارف، والجمهور الذي يستطيع الحصول على الريال المعدني، بنسب محددة، حيث تتم عملية التغذية من المركز الرئيس لمؤسسة النقد، وتتنقل إلى الفروع في جميع مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية أكتوبر الماضي، صرفت مؤسسة النقد نحو 40 مليون ريال معدني في المنطقة الشرقية، منها 9 ملايين ريال للأفراد وحدهم.

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