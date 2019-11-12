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بعد مرور ٩ أشهر.. الكشف عن آخر التطورات في واقعة الطفل الذي تم استئصال غدته التناسلية!

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بعد مرور ٩ أشهر.. الكشف عن آخر التطورات في واقعة الطفل الذي تم استئصال غدته التناسلية!

بعد مرور ٩ أشهر.. الكشف عن آخر التطورات في واقعة الطفل الذي تم استئصال غدته التناسلية!
http://almnatiq.net/?p=797296
المناطق_الرياض

تبدأ الهيئة الطبية الشرعية في محافظة الطائف اليوم (الثلاثاء) نظر قضية الطفل نهار الحارثي، الذي تعرض قبل 9 أشهر للإهمال وتأخر استقبال حالته بقسم الطوارئ في مستشفى الملك فيصل بالطائف، ما تسبب في استئصال إحدى غدتيه التناسليتين بعد موتها بسبب تأخر التدخل العلاجي.

وأحيل ملف القضية إلى الهيئة بأسماء أكثر من 10 أشخاص من العاملين في المستشفى بعد الانتهاء من التحقيقات ومشاهدة الكاميرات التي تمت الاستعانة بها لرصد كافة الأشخاص الذين استقبلوا الحالة.

وشهدت قضية الطفل نهار الحارثي تدخل عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة منها هيئة الرقابة والتحقيق، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، وهيئة مكافحة الفساد، وغيرها.

فيما شهدت القضية كذلك إنهاء عقد الطبيب الذي أنقذ حياة الطفل نهار، والذي حرر تقريرا شخص فيه المشكلة وكشف تأخير المباشرة للحالة.

وجدد والد الطفل سلطان الحارثي، مطالبته للجهات ذات الاختصاص بالتحقيق مع من كان لهم علاقة ومسؤولية وهم على رأس العمل خلال الحادثة سواء في مستشفى الملك فيصل أو الشؤون الصحية ومحاسبتهم، مؤكدا نيته تقديم دعوى ضد بعض الأشخاص في صحة الطائف، متهما إياهم بما سماه تغييب الحقائق سواء بالخطابات أو بالتصاريح الإعلامية. وكانت الشؤون الصحية في الطائف، أوضحت أنها فتحت تحقيقا في ادعاء والد الطفل، وذلك للوقوف على مدى صحة ما ذكره الحارثي حول مراجعة طفله ووالدته المستشفى في اليوم السابق للعملية ولم يتم الكشف عليه لعدم توافر الهوية الوطنية معهم، حتى تمت مراجعتهم في اليوم التالي بعد مضي حوالى 12 ساعة من المراجعة الأولى.

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