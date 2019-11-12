إدارة “تعليم الجوف” تستضيف لقاءً عن الحاسب الآلي

المناطق_محمد الحسن

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي الإشراف

التربوي للبنين والبنات، لاستضافة برنامج مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات الحاسب الآلي يوم الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام، ويستهدف رؤساء ورئيسات أقسام الحاسب الآلي من جميع إدارات التعليم بالمملكة.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله

الغامدي بالمشاركين والمشاركات من جميع الإدارات التعليمية، متمنياً أن يحقق البرنامج أهدافه وتطلعاته، من خلال طرح ثري وفعال لأوراق عمل هادفة بمقترحات مواكبة للتعليم في العصر الحديث، والعمل على ابتكار استراتيجيات تعلم وتعليم تقني جديدة، تساعد الطلاب على البرمجة ومعرفة الأنظمة التقنية، لتكون عون لهم مستقبلاً في دراساتهم ومن

خلالها تسهل عليهم عملية البحث العلمي.

ويتضمن اللقاء أوراق عمل تهدف إلى مخرجات وتوصيات تحدد أبرز المشكلات التي تعترض تحصيل الطلاب وإيجاد الحلول لها، وبناء أدوات توجه العمل والممارسات الإشرافية لمشرفي الحاسب الآلي لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتفعيل لأدوات التقويم، كما سيتضمن اللقاء ورش تحليلية لمحتوى المقررات الدراسية للحاسب وتقنية المعلومات،

والأدوار الإشرافية التربوية في الميدان.

يذكر أن اللقاء يهدف إلى تنمية مهارات مشرفي الحاسب الآلي، وتحسين مستوى ممارستهم الإشرافية، وتطوير الأداء التدريسي لمعلمي الحاسب، والارتقاء بنواتج تعلم الطلاب في مقررات الحاسب الآلي .