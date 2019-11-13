نتفليكس تودع بعض الأجهزة القديمة.. من بينها “سامسونغ”

نتفليكس تودع بعض الأجهزة القديمة.. من بينها “سامسونغ”

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نتفليكس تودع بعض الأجهزة القديمة.. من بينها “سامسونغ”

نتفليكس تودع بعض الأجهزة القديمة.. من بينها “سامسونغ”
http://almnatiq.net/?p=797349
المناطق - وكالات

أعلنت منصة “نتفليكس” أنها ستوقف خدماتها على عدد من الأجهزة القديمة، بما في ذلك بعض التلفزيونات الذكية، وفق ما ذكر موقع “ذا فيرج”.

وأوضح المصدر أن المنصة الأميركية الخاصة بخدمات البث التدفقي لن تعرض، ابتداء من 1 ديسمبر، أي محتوى على بعض الأجهزة القديمة، مثل التلفزيونات القديمة لشركتي سامسونغ وفيزيو.

هذا الإعلان أكدته شركة “سامسونغ”، التي أفادت بتوقف خدمة “نتفليكس” على أجهزة التلفاز الذكية القديمة، التي أنتجت بين عامي 2010 و2011، بسبب ما وصفته بـ”قيود تقنية”.

كما قالت “فيزيو” إن أجهزتها، التي يبلغ عمرها 4 سنوات أو أكثر، لن تدعم بعد الآن خدمات نتفليكس.

ومن المنتظر أن يواجه مستخدمو الأجهزة المستهدفة رسالة على شاشات أجهزتهم، تعلن توقف خدمة نتفليكس بشكل نهائي.

وذكر “ذا فيرج” أنه مع مرور الوقت ستتوقف “نتفليكس” عن دعم كل الأجهزة القديمة، الأمر الذي قد يجر عليها انتقادات كثيرة، على اعتبار أن الناس عادة يميلون إلى استخدام أجهزة التلفاز لفترة طويلة.

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