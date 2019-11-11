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أمير نجران يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة

أمير نجران يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة

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أمير نجران يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة

أمير نجران يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة
http://almnatiq.net/?p=797365
المناطق - نجران

أصدر صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، صباح اليوم، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة، ليضم ٢٠ عضوًا من شباب وفتيات المنطقة ومحافظاتها، وتكليف الشاب محمد بن عبدالله بن أحسن بن منيف، أمينًا للمجلس.

وتضمن القرار تسمية الأعضاء العشرين، ليضم المجلس كل من:
١- بندر بن ظافر حسن آل عتيق.
٢- سامي بن سعود حسن العجم.
٣- محمد بن هادي حمد آل منصور.
٤- فيصل بن سويس معضد العجمي.
٥- زياد بن مهدي مانع حيدر.
٦- أحمد بن ناصر نمران الحارثي.
٧- عبير بنت محمد الهاجري.
٨- رنا بنت سالم آل سالم.
٩- عبدالله بن سالم صالح الصيعري.
١٠- صالح بن محمد سعيد آل فطيح.
١١- ثامر بن مفرح حمدان آل مخلص.
١٢- مهدي بن سالم مهدي لسلوم.
١٣- نواف بن عبدالله مسفر آل دغيش.
١٤- عبدالله بن داوود محمد آل مطارد.
١٥- حسين بن محمد عسكر الصقور.
١٦- فارس بن محمد حسين آل عقيل.
١٧-عبدالرحمن بن سعيد عبدالله الجليل.
١٨- أحمد بن حمزة بن أحمد المكرمي.
١٩- روان بن علي عبدالله الوايلي.
٢٠- لمياء بنت محسن محمد بالحارث.

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