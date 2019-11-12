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معركة ليفربول ومان سيتي تضرب معسكر إنجلترا.. وستيرلينغ يرحل

معركة ليفربول ومان سيتي تضرب معسكر إنجلترا.. وستيرلينغ يرحل

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معركة ليفربول ومان سيتي تضرب معسكر إنجلترا.. وستيرلينغ يرحل

معركة ليفربول ومان سيتي تضرب معسكر إنجلترا.. وستيرلينغ يرحل
http://almnatiq.net/?p=797366
المناطق - وكالات

استبعد جناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ من صفوف منتخب إنجلترا لكرة القدم إثر عراكه مع مدافع ليفربول جو غوميز خلال معسكر الفريق الذي يستعد لمواجهة مونتينيغرو في تصفيات كأس أوروبا 2020.

وكان عراكا نشب بين اللاعبين خلال مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي (3-1) في الدوري، ويبدو أن عدوى ذيوله انتقلت إلى معسكر فريق منتخب الأسود الثلاثة.

وكشفت صحيفة “دايلي مايل” بأن بعض أفراد المنتخب الإنجليزي تدخلوا للفصل بين اللاعبين بعد “مواجهة بدنية”.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بيانا قال فيه مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت “اتخذنا القرار بعدم الاعتماد على رحيم للمباراة ضد مونتينيغرو”، المقررة الخميس.

وأضاف المدرب: “أحد أهم التحديات، وإحدى أهم نقاط القوة بالنسبة إلينا هو فصل عداوة الأندية عن المنتخب الوطني. للأسف، كانت مشاعر مباراة الأمس (الأحد) لا تزال موجودة”.

وتابع “أعتقد بأن قرارنا هو الأفضل لصالح الفريق. أما الآن فمن المهم جدا، وبعد أن اتخذنا هذا القرار بموافقة جميع أفراد الفريق أن نساند اللاعبين، والتركيز على مباراة الخميس”.

ويعتبر ستيرلينغ أحد نجوم منتخب إنجلترا في هذه التصفيات بعد تسجيله 8 أهداف في ست مباريات.

يذكر أن إنجلترا التي تخوض مباراتها الكروية الرقم (1000) في تاريخها في حاجة إلى التعادل على ملعب ويمبلي لتضمن بطاقة التأهل إلى النهائيات التي تقام في أكثر من دولة أوروبية، علما أن إنجلترا تستضيف الدورين نصف النهائي والنهائي.

وعلق سترلينغ على القرار معربا عن اعتذاره لما بدر منه وقال في هذا الصدد على حسابه على إنستغرام “انا وجو تبادلنا بعض الكلمات لكننا حللنا الأمور في ما بيننا وأصبح الأمر وراءنا”.

وأضاف “نحن في رياضة حيث تكون المشاعر ملتهبة ولدي الجرأة للاعتراف بأن مشاعري تغلبت على تصرفاتي”.

وختم “أنا وجو على اتفاق، كلانا يتفهم أن الأمر يتعلق بـ5 أو 10 ثوان وقد انتهى الأمر..”.

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